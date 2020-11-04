Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Сегодня почти нет сомнений в том, кто победит на всенародном голосовании, пишет демократический сенатор Джефф Меркли на своей странице в Фейсбук 4 ноября.

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По словам Меркли, хоть народное голосование и очевидно, всю страну держит в напряжении коллегия выборщиков.

«Мы должны отменить эту устаревшую систему и обеспечить, чтобы человек, набравший наибольшее количество голосов, и был назван нашим президентом», — пишет Меркли.

По информации The Washington Post на 11:00 мск, у Джо Байдена 49,8% голосов и 220 голосов выборщиков, у Дональда Трампа 48,6% голосов и 213 голосов выборщиков.