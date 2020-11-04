Лондон, , 10:59 — REGNUM Верховный Суд Соединённого Королевства отложил вынесение решения по делу о евробондах на сумму $3 млрд, которые Россия одолжила Украине в конце 2013 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

Суд решил рассмотреть другое дело, а вынесение решения по российско-украинскому вопросу отложили на более поздний срок. В минфине Украины сомневаются, что решение будет вынесено до конца 2020 года.

Напомним, Россия одолжила Украине $3 млрд в декабре 2013 года, а в феврале следующего года в Киеве произошёл государственный переворот. В конце 2015 года новый украинский режим ввёл мораторий на выплату долга под предлогом того, что деньги якобы выдавались не государству, а беглому президенту Украины Виктору Януковичу. В феврале 2016 года Россия подала иск на взыскание долга с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, слушания по делу об украинском долге перед Россией завершились ещё в конце 2019 года.

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