Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп догоняет на выборах президента страны кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена по числу выборщиков. Об этом 4 ноября свидетельствуют данные издания The Washington Post.

Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации издания, Трамп в настоящее время получил 212 голосов выборщиков и 63 138 419 голосов избирателей, в то время как у Байдена 219 выборщиков и 64 583 478 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно предварительным данным, на итоги выборов президента США окажет решающее влияние результат голосования в полудюжине американских штатов.