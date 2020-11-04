Варшава, , 09:55 — REGNUM Польский политик Шимон Холовня, лидер движения «Польша 2050» в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что Консультативный совет, созданный оппозиционными и протестующими силами для борьбы против ограничения права на аборт, должен сосредоточиться на иной, более общей и серьезной цели — новые выборы.

Холовня напомнил, что новый орган оппозиции поставил перед собой много задач. Движение будет заниматься, помимо прочего, вопросами легализации абортов, защитой прав ЛГБТ и принципов светского государства.

«Я считаю не совсем верным, что Консультативный совет публикует десятки постулатов в десятках разных областей, потому что это приведет к размытому характеру деятельности. Цель должна быть только одна: новые выборы. Её признают все протестующие, независимо от того, на чьей они стороне», — подчеркнул политик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.