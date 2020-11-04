Баку, , 09:52 — REGNUM О готовности Азербайджана остановить войну в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Republica.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для этого Армения должна взять на себя обязательство по выводу войск из Карабаха, добавил лидер Азербайджана.

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше… Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что… если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же», — отметил Алиев, добавив, что пока премьер-министр Армении не взял на себя таких обязательств.

Алиев также отметил, что компромиссом Армении должно быть полное освобождение «всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».

«В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он [Пашинян] должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что Пашинян не делает такое заявление, что, по мнению Алиева, демонстрирует, что премьер-министр Армении не желает прекращения огня.

Напомним, ранее в министерстве обороны Армении сообщили о ситуации по всем направлениям фронта в Карабахе.

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