Лондон, , 09:34 — REGNUM Россия смогла так быстро восстановить свой военный потенциал, как этого не сделала ни одна страна в мире. Об этом говорится в материале британского издания The Economist.

Как пишет автор материала, после развала СССР армия России пребывала в «плачевном состоянии», однако за счёт существенного увеличения расходов на военные нужды, ее удалось полностью преобразовать и модернизировать ее вооружение.

Уточняется, что ещё в 2007 году, по информации лондонского Международного института стратегических исследований, 97% российской техники было принятым на вооружение свыше 30 лет назад. В то же время на данный момент 71% российских военных самолетов современные.

Кроме того, журналист отмечает, что посредством увеличения военного бюджета была проведена модернизация высокоточного оружия, включая комплексы «Искандер», ракеты «Калибр» и Х-101.

В качестве примере, автором материала приводится точечный удар с кораблей Каспийской флотилии по целям в Сирии, который, по словам журналиста, раньше казался фантастикой, а теперь это стало реальностью. При этом он указал, что боевая проверка вооружения и армии России в боевых действиях на территории Сирии — это дополнительное преимущество ВС РФ.

В то же время, в статье отмечается мобильность российских ВС, которая, по оценкам авторов, может привести в полную боеготовность 5 тыс. военнослужащих десантных войск в течении двух часов. Также указывается, что военные учения, такие как «Кавказ-2020», держат российских солдат в форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 авиационных полков дальневосточного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, провели учения при возникновении особых случаев.