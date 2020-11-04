Аляска, США, , 09:22 — REGNUM Последние избирательные участки на президентских выборах в США закрылись в штате Аляска 4 ноября. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Выборы США

Последними штатами, в которых закрылись избирательные участки, стали Гавайи и Аляска. На Гавайях участки закрылись в 00:00 по североамериканскому восточному времени EST (08:00 мск), на Аляске — в 01:00 EST (09:00 мск).

Для окончательного определения победителя президентских выборов в США может потребоваться несколько дней. Оба кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден — заявили об уверенности в своей победе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президентских выборов в США букмекерские сайты начали активно принимать ставки на исход выборов. Эксперты ожидают, что общая сумма ставок в США составит до $500 млн.

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