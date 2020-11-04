Киев, , 09:24 — REGNUM Рассмотрение законопроекта, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским, отложили до нормализации ситуации вокруг Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 3 ноября в комментарии изданию «Украинская правда».

По его словам, парламентарии ожидают «тотального исправления ситуации», а пока этого не произошло — будут искать «мягкий и ответственный» вариант решения проблемы.

«Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жёсткий», — добавил Арахамия.

По его словам, в парламенте готовят закон, возвращающий антикоррупционным органам Украины доступ к налоговым декларациям.

«Президентский же законопроект… куда более чётко расставляет акценты и куда более правильно решает ключевую задачу восстановления законности… по мнению депутатов, это крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал незаконной статью о недостоверном декларировании, чем спровоцировал конфликт с Зеленским. Президент внёс в Верховную раду законопроект об отставке состава КСУ, хотя по закону он не имеет таких полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Зеленского никто не боится, и ему не удастся запугать ни украинский парламент, ни общество в целом.

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