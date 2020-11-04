Москва, , 09:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем народного единства и отметил, что праздник объединяет граждан нашей страны, независимо от их национальности, вероисповедания и взглядов.

День народного единства Duma.gov.ru

«Россия не раз проходила через тяжелые испытания, и всегда любовь к родной земле, сплоченность и ответственность людей за судьбу Отечества помогали преодолевать невзгоды, побеждать и идти вперед. Эти незыблемые ценности — главная опора России и гарантия ее процветания», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, День народного единства был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября (до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции).