Киев, , 09:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обратилось к России с призывом освободить трёх осуждённых членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление было опубликовано 3 октября на официальной странице МИД Украины.

В сообщении осуждённые названы «незаконно удерживаемыми гражданами Украины».

По мнению внешнеполитического ведомства Украины, Россия «продолжает использовать «драконовские» нормы своего антитеррористического законодательства для системных политических преследований представителей крымскотатарского народа как инструмент запугивания и подавления любых проявлений нелояльности», — сказано в документе.

Украинские дипломаты призвали отменить решение Южного окружного военного суда РФ и отпустить исламистов.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Поводом для данного решения стал референдум, проведённый на территории полуострова. Отметим, что до воссоединения Крыма с РФ, с членами организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боролась Служба безопасности Украины (СБУ), однако после воссоединения Крыма с РФ радикалы внезапно превратились в «представителей крымско-татарского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, трёх членов группировки приговорили к 12−17 годам тюремного заключения за пропагандистскую работу на территории Крыма и попытки вовлечь население полуострова в деятельность террористической организации.

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