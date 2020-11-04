Варшава, , 09:02 — REGNUM Польский эксперт по безопасности Славомир Оздык проанализировал в интервью для Polskie Radio 24 произошедшие теракты в Австрии и Франции, указав главные, на его взгляд, причины нападений исламистов.

«Причина в том, что в Европе нет адекватной программы по интеграции мусульман в наше общество. В Европу попадает очень много людей с радикальными исламистскими взглядами, и мы очень мало делаем для того, чтобы сразу исправить их. До того, как они возьмутся за оружие», — заявил эксперт.

Оздык также напомнил, что террорист из Вены «заранее заявил о намерении совершить теракт, публикуя соответствующие намёки в Instagram».

«На данный момент мы имеем дело с отдельными людьми, которые подвергаются идеологической обработке в социальных сетях. Интернет играет роль катализатора», — добавил он.

Напомним, 2 ноября вечером в столице Австрии террористы провели атаки сразу в шести местах города. За несколько дней до этого ряд террористических актов были совершено во Франции. Во всех случаях не обошлось без жертв.