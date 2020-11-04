Бишкек, 4 ноября 2020, 08:38 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку, о чем он заявил 4 ноября на заседании в государственной резиденции «Ала-Арча», сообщает информационное агентство 24 kg.
Отставка Исаева связана с выдвижением председателя парламента на пост президента на досрочных выборах.
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Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что заявления об участии в досрочных выборах президента Киргизии подали четыре кандидата.