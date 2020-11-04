Бишкек, , 08:38 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку, о чем он заявил 4 ноября на заседании в государственной резиденции «Ала-Арча», сообщает информационное агентство 24 kg.

Отставка Исаева связана с выдвижением председателя парламента на пост президента на досрочных выборах.

«Садыр Жапаров заявил о своем участии на выборах президента. Значит, спикер парламента может исполнять обязанности главы государства. Но партия «Кыргызстан» выдвинула меня на пост президента. Поэтому я решил сложить полномочия торага Жогорку Кенеша», — заявил он.

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Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что заявления об участии в досрочных выборах президента Киргизии подали четыре кандидата.