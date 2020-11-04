Бишкек, , 08:17 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку с поста исполняющего обязанности президента в связи с участием в предстоящих выборах главы государства от партии «Кыргызстан». Об 4 ноября сообщает агентство АКИpress.

«После отставки президента, как спикеру, мне были переданы полномочия президента, но из-за того, что завершается срок шестого созыва, чтобы не было конфликтов, для стабилизации ситуации я отказался от исполнения обязанностей президента», — сказал Исаев, выступая перед депутатами 4 ноября.

Он подчеркнул, что обязанности временного главы государства перешли Садыру Жапарову, который теперь «имеет большие рычаги власти… все полномочия решить все возникающие проблемы».

Также Исаев отметил, что в связи с намерением Жапарова идти на выборы, ему придётся «передать обратно спикеру ЖК (парламента) полномочия и.о. президента».

Напомним, что Исаев был избран спикером парламента Киргизии 13 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, центральная избирательная комиссия Киргизии зарегистрировала ещё одного, пятого по счёту, кандидата в президенты Киргизии. Им стал бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

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