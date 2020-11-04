Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил преимущество над своим соперником — кандидатом от Демократической партии Джо Байденом — по среднему показателю букмекерских сайтов, принимающих ставки на исход выборов президента США. Об этом 4 ноября сообщает телеканал Fox News.

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«Он еще не выиграл, но похоже, что может», — прокомментировал ситуацию создатель одного из букмекерских агрегаторов в США Максим Лотт.

По его словам, утром 3 ноября Трампа считали фаворитом президентской гонки лишь 38% участников ставок, но ситуация полностью изменилась к вечеру — в 23:00 на победу Трампа ставили уже 70% игроков.

«Я был удивлен, увидев, как все так быстро перевернулось», — добавил Лотт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что интрига вокруг исхода выборов привела к тому, что рынок букмекерских ставок взорвался — на противостояние Трампа и Байдена к 3 ноября поставили рекордные $367 млн. Эксперты ожидают, что эта сумма вырастет до $500 млн.

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