Милан, Италия, , 07:28 — REGNUM Апелляционный суд Милана оправдал гражданина Украины, боевика Национальной гвардии Виталия Маркива, который ранее был осужден на 24 года лишения свободы по обвинению в убийстве в Донбассе в мае 2014 года итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

Об освобождении Маркива из-под стражи 3 ноября сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook.

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С выходом на свободу Маркива поздравили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского. В частности, в Офисе украинского лидера заявили, что ранее Маркив «несправедливо» был осужден на 24 года лишения свободы. В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что украинский лидер «лично» вел переговоры с руководителями Италии с просьбой пересмотреть дело Маркива.

Также Владимир Зеленский на своем Telegram-канале сообщил, что Маркив возвращается на Украину.

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Напомним, Зеленский еще в июле 2019 года поручил принять меры для возвращения в страну осужденного в Италии Виталия Маркива.

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