Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Лидирующую позицию на выборах президента США в штате Луизиана занимает действующий глава государства Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

Так, после подсчета более половины бюллетеней Трамп имеет 63,9% голосов. Его соперник, претендент от демократов, — Джо Байден получил 34,5%. Победитель сможет заручиться поддержкой 8 голосов выборщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Дональд Трамп одерживает победу на выборах президента в штате Флорида.

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