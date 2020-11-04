Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Избирательный штаб кандидата и действующего президента США Дональда Трампа ограничил круг журналистов, приглашённых на вечеринку в Белый дом для наблюдения за подсчётом голосов на выборах, передаёт 4 ноября телеканал CNN.

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«Список был ограничен несколькими избранными консервативными СМИ, включая Fox News, One America News, Newsmax, Daily Caller, Washington Examiner, JustTheNews.com и Breitbart. Были также приглашены репортеры из Washington Post, Univision, USA Today и McClatchy», — пожаловались в телекомпании.

Там отметили, что объявленная накануне вечеринка является не официальным мероприятием Белого дома, а частой встречей в резиденции американского президента. Приглашённые корреспонденты, по информации штаба, должны всего лишь помочь транслировать мероприятие широкой общественности.

Напомним, о вечеринке с участием 400 персон в день выборов президента США в Белом доме сообщали накануне. Ожидается, что оттуда Дональд Трамп обратится к народу после подведения итогов голосования.

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