Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Юта в ходе голосования, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные предварительного подсчета голосов.

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Таким образом, американскому лидеру удалось сократить отставание от своего конкурента от демократов Джо Байдена. К настоящему времени голоса выборщиков распределились следующим образом: 133 голоса за Байдена, 115 — за Трампа.

По-прежнему продолжается подсчет голосов в ключевых штатах Флорида и Техас. Там пока лидирует Трамп. Также он лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

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