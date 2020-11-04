Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Действующий глава Белого дома Дональд Трамп начал проигрывать кандидату от демократов Джо Байдену в колеблющемся штате Айова после подсчета 13% голосов на выборах президента США, передает телеканал CNN.

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Так, согласно учтенным бюллетеням, представитель Демократической партии получил 63,1% избирателей, а глава государства — 35,5%. При этом отмечается, что изначально выигрывал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Fox News представил прогноз, согласно которому Джо Байден одержит победу на президентских выборах в американском штате Колорадо.

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