Братислава, , 06:23 — REGNUM Меры безопасности усилены на территории Словакии в связи с терактом в австрийской столице Вена, передает Словацкое телевидение со ссылкой на главу МВД республики Романа Микулеца.

По словам министра, власти начали действовать сразу же после поступления первых сообщений из Австрии. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы Словакии находятся в тесном контакте со своими австрийскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате теракта Вене, которой произошел в ночь со 2 на 3 ноября, погибли пять человек и еще 22 получили ранения. Одному из подозреваемых в совершении преступления удалось скрыться. Власти Австрии обратились к Боснии и Герцоговине с просьбой оказать помощь в расследовании случившегося.

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