Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, по предварительным результатам, получил поддержку 131 выборщиков против 93 у президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на данные подсчётов на 4 ноября в 5:56 по московскому времени.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Для победы на выборах кандидату в президенты США необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Напомним, коллегия выборщиков голосует в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Читайте также: Противники Трампа остались у Белого дома в ожидании итогов выборов

Число выборщиков в каждом штате соответствует числу его представителей в Конгрессе США. Наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флориду (29). У других штатов, напротив, всего по три представителя в законодательном органе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джо Байден вырвался вперёд по предварительным результатам подсчета голосов после победы в Иллинойсе и ряде других штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден резко вырвался вперед после победы в Иллинойсе