Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Победу на президентских выборах в американском штате Колорадо должен одержать кандидат от Демпартии Джо Байден. Такой прогноз приводит телеканал Fox News.

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В настоящее время обработано 35% бюллетеней и демократ набрал уже 63% голосов. При этом у действующего президента США Дональда Трампа немного больше 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джо Байден опережает по предварительным результатам подсчетов на выборах Дональда Трампа в ключевых штатах Техас и Пенсильвания.

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