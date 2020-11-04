Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Несколько десятков противников президента США Дональда Трампа остались у Белого дома в Вашингтоне вечером 3 ноября, пишет газета New York Post.

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Толпа начала собираться за несколько часов до закрытия избирательных участков в восточных штатах. Около 17:15 по местному времени между протестующими и полицейскими вспыхнула драка, в результате которой был задержан как минимум один человек.

Позже несколько человек растянули плакат «Трамп постоянно лжёт».

Начальник полиции Питер Ньюшем, комментируя акцию, сообщил, что протестующие могут оставаться, пользуясь своим правом на свободу собраний.

«Мы приветствуем их (протестующих — ред.), чтобы они могли повеселиться, просто просим их не участвовать в насильственных действиях», — сказал он.

Напомним, накануне выборов Белый дом обнесли сплошным забором, опасаясь возможных беспорядков. Сейчас в Вашингтон стянуты дополнительные силы полиции и спецслужб.

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