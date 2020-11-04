Тегеран, , 07:55 — REGNUM 3 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назвал Исламскую Республику Иран одним из важнейших партнеров страны в Западноазиатском регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Принимая верительные грамоты от новоизбранного посла Ирана Саида Яри, Александр Лукашенко заявил, что Иран является одним из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке.

«У наших отношений есть большой потенциал, который, без сомнения, все еще в значительной степени не используется», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что Республика Беларусь приветствует приостановление ряда ограничений в отношении Ирана и надеется на дальнейшие конструктивные шаги по стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

«Для дальнейшего развития наших отношений с Ираном нам необходимо завершить все начатые проекты», — заявил глава государства.