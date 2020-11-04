Тегеран, , 07:59 — REGNUM 3 ноября учения военно-воздушных сил армии Исламской Республики Иран успешно завершились, при этом главнокомандующий армией заявил, что все поставленные цели достигнуты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генерал-майор Абдолрахим Мусави рассказал журналистам, что основной этап учений, получивший кодовое название Fada'eeyan-e Harim-e Velayat 9 (преданные святилища велаята 9), завершился, а все заранее намеченные планы и цели были достигнуты.

Генерал-майор Абдолрахим Мусави также посетил район военных игр. «Молодые летчики и командиры продемонстрировали свою боеготовность и высокий боевой дух, а также доказали, что они способны вести боевые действия», — отметил он.

«Суть учений заключается в том, чтобы иранские вооружённые силы всегда были готовы защищать идеалы Исламской революции и иранскую территорию, причём ВВС страны показала готовность противостоять любой форме угрозы», — сообщил генерал-майор.