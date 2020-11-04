Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Госдепартамент США одобрил возможную поставку на Тайвань четырёх разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B и комплектующих к ним на сумму около $600 млн. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба агентства по оборонному сотрудничеству Соединённых Штатов.

«Агентство направило в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь Конгресс США, который получил соответствующее уведомление, располагает тридцатью днями для возможного изменения сделки.

Напомним, что в августе Госдепартаментом США была одобрена сделка о поставке Тайваню четырёх разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности действия SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью. БПЛА SeaGuardian является средневысотной разведывательной версией американского многоцелевого комплекса Predator, которая способна находиться в воздухе двое суток и пролетать более 11 тысяч километров.

Как сообщало ИА REGNUM, поставку Тайваню 100 систем береговой обороны Harpoon, включая 400 противокорабельных ракет к ним, одобрил госдепартамент США. Сумма сделки составит $2,37 млрд.

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