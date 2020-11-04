Тегеран, , 08:00 — REGNUM Официальные лица Азербайджанской Республики поблагодарил лидера Исламской революции за его принципиальную позицию по урегулированию карабахского конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 ноября.

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави объявил, что заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов позвонил ему, чтобы выразить признательность иранскому правительству, народу и Духовному лидеру страны в связи с усилиями разрешить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

По словам посла, чиновник также подчеркнул наличие братских и дружественных связей между Ираном и Азербайджаном.

Выступая в прямом эфире, аятолла Хаменеи назвал войну в Нагорном Карабахе горьким инцидентом и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Лидер отметил, что все оккупированные Арменией территории должны быть возвращены Азербайджану Он также подчеркнул, что безопасность армян, проживающих в этом районе, должна быть максимально обеспечена международным сообществом.