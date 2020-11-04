Тегеран, , 08:03 — REGNUM 3 ноября по случаю знаменательной годовщины рождения святого пророка ислама Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи обратился к иранской нации в прямом эфире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно официальному сайту Верховного лидера страны (www.khamenei.ir), он заявил, что оскорбление святого пророка ислама со стороны французского журнала, поддержанное французским президентом Эмманюэлем Макроном, показывает «дикую природу западной цивилизации».

Имам Хаменеи подчеркнул: «Последнее проявление враждебности по отношению к Исламу, организованное высокомерными державами, произошло на прошлой неделе в Париже. Речь идет не только об отклонениях художника. Скорее, за этим инцидентом стоят чьи-то руки. И причина этого утверждения заключается в том, что внезапно президент решает встать на защиту простой карикатуры, а затем другие правительства поддерживают его. Это показывает, что за данным актом стоит некая организация».

Духовный лидер отметил: «Французское правительство заявляет, что этот вопрос связан с правами человека и свободой. Вот в чем заключается урок. Мы должны посмотреть, что это за правительство и какова его политика. Именно эта политика обеспечивает убежище самым жестоким террористическим формированиям в мире».