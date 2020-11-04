Тегеран, , 08:10 — REGNUM 3 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил произошедший в Австрии террористический акт и заявил, что взаимодействие и сотрудничество в рамках международных институтов необходимы для искоренения терроризма в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде передал свои соболезнования австрийскому народу и правительству, а также выразил глубокое сочувствие семьям жертв террористической операции.

Иранский чиновник решительно осудил терроризм во всех его формах и проявлениях, отметив, что трагический инцидент в Вене еще раз доказал тот факт, что экстремизм и терроризм не знают границ.

Он также подчеркнул: «Кроме того, событие доказало, что преобладание ненависти и провокационных действий над рационализмом порождает порочный круг, который способен проложить путь исключительно к экстремистским настроениям и применению насилия».

По словам Хатибзаде, Иран всегда призывал международное сообщество в рамках многосторонних институтов принять надлежащие коллективные меры в борьбе с терроризмом.

Согласно данным австрийских СМИ, 2 ноября неизвестный человек открыл стрельбу в австрийской столице, убив троих и ранив 15 человек.