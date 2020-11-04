Тегеран, , 08:11 — REGNUM 3 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем выступлении по случаю знаменательной годовщины рождения пророка Мухаммеда заявил, что внешнеполитический курс страны останется прежним вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступление Верховного лидера страны транслировалось в прямом эфире на ряде иранских телеканалов. В своем обращении аятолла Хаменеи подчеркнул: «Для Ирана не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США».

В другом месте своего выступления лидер прокомментировал нынешнюю ситуацию в Соединенных Штатах и сказал, что американский режим переживает политический, гражданский и моральный упадок. Он отметил: «Это не просто анализ ситуации; суждение основано на том, что говорят представители власти, писатели и мозговые центры страны».