Тегеран, , 07:52 — REGNUM 3 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что для страны важно не то, что скажет администрация США во время предвыборной кампании, а то, что американские власти сделают на своем посту. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал это замечание в эксклюзивном интервью телеканалу CBS News. В ходе беседы министр иностранных дел отметил, что иранское правительство не имеет никаких предпочтений между Дональдом Трампом или Джо Байденом. Зариф подчеркнул: «Заявления Байдена были более многообещающими, но нам придется подождать и посмотреть».

«Для нас важно то, как Белый дом будет вести себя после выборов. Если США решат прекратить свое пагубное влияние в отношении Ирана, то это будет совсем другая история, независимо от того, кто сидит в стране у власти», — отметил он.

Реагируя на решение США выйти из иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), иранский дипломат подчеркнул, что Исламская Республика не планирует пересматривать условия этого документа.

«Если бы мы хотели это сделать [пересмотреть условия документа], мы бы сделали это ещё с Дональдом Трампом четыре года назад», — сообщил Зариф.