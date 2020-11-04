Тегеран, , 07:48 — REGNUM 3 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о принятии необходимых мер по передаче тел утонувших иранцев на родину после завершения судебных процедур. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Комментируя ситуацию с утонувшей иранской семьей в Ла-Манше, он рассказал журналистам IRNA, что министерство иностранных дел и посольство Ирана в Париже тщательно следили за ходом событий посредством проведения ряда встреч.

«Как только мы узнали эту горькую новость, сразу установили контакты с соответствующими властями в Париже, чтобы подробно расследовать предпосылки произошедшего инцидента и выявить возможных подозреваемых в этом деле», — отметил Хатибзаде.

«Согласно последним новостям, полученным из французского министерства иностранных дел и местной полиции, тела четырех членов иранской семьи уже найдены, в настоящий момент предпринимаются усилия по нахождению последней жертвы», — сказал иранский чиновник.

По его словам, на основании первоначального доклада французской судебной полиции подозреваемый был арестован.