Тегеран, , 07:45 — REGNUM 2 ноября армия Исламской Республики Иран (ИРИ) объявила в своем послании, что она полностью готова противостоять любой угрозе, представляющей опасность для государственной и региональной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 ноября.

В заявлении отмечается: «13-е абана по иранскому календарю, которое приходится на 3 ноября, известно как День студентов в честь тех лиц, кто штурмовал американское посольство и захватил его сотрудников, так что этот день является напоминанием о гневе иранского народа против жестокого поведения сторонников режима Пехлеви».

Согласно посланию армии Ирана, взгляд на историю американских военных действий против великой иранской нации в течение многих лет, особенно после победы Исламской революции, показывает, что США всегда стремились нанести удар по исламскому режиму страны.

«Американские власти потерпели неудачу благодаря бдительности нации и разумному руководству имамов Хомейни и Хаменеи», — сообщалось в заявлении