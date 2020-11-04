Тегеран, , 07:40 — REGNUM 2 ноября первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что защита пророка Мухаммеда и исламских высших ценностей должна рассматриваться как приоритетная задача мусульманских правительств и народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 ноября.

Джахангири направил отдельные поздравительные послания своим мусульманским коллегам по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда. Он отметил: «Все мы осознаём, что священный пророк Ислама был проповедником гуманности, веры, братства и равенства».

Первый вице-президент страны выразил надежду на расширение и углубление многостороннего сотрудничества исламских государств, а также пожелал благополучия и здоровья всем мусульманам мира.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительное послание своим исламским коллегам, отметив: «Святотатство по отношению к пророку ислама (мир ему и благословение Аллаха) является синонимом оскорбления моральных человеческих ценностей».