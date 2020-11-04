Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу в штате Нью-Йорк, передает телеканал Fox News со ссылкой на результаты подсчета голосов.

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Эта победа принесла Байдену 29 голосов выборщиков. В то же время американский лидер Дональд Трамп победил в Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Небраске и Луизиане. Голоса выборщиков к настоящему времени распределились следующим образом: 129 за Байдена, 94 — за Трампа.

Пока Трамп лидирует в штатах Мичиган, Висконсин, Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Байден удерживает лидерство в Техасе, Канзасе, Северной Каролине, Пенсильвании, Огайо и Нью-Гэмпшире.

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