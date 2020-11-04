Чикаго, США, 4 ноября 2020, 05:06 — REGNUM Большинство избирателей в США (69%) убеждены, что их голоса во время выборов президента будут подсчитаны правильно, говорится в результатах опроса, проведённого Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) при Чикагском университете.
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Такой результат в центре оценивают как положительный, поскольку он указывает на уверенность американцев в демократической системе.
Вместе с тем, отмечают в NORC, причины по которым американцы голосовали на выборах, сильно различались в зависимости от выбранного ими кандидата.
Так, большинство избирателей (79%), голосовавших за действующего президента США Дональда Трампа, выражали ему прямую поддержку, и только 21% голосовали «против Байдена».
Напротив, из общего числа избирателей кандидата от Демократической партии США Джо Байдена прямую поддержку ему оказали только 49%, а остальные 51% голосовали «против Трампа».
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