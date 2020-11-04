Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Арканзас по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.

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Таким образом, американский лидер получил еще шесть голосов выборщиков. Однако пока все еще лидирует его оппонент от Демпартии США Джо Байден. У него к настоящему времени 91 голос, у Трампа — 73. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Также, по данным предварительного подсчета голосов, Байден лидирует в Техасе, Канзасе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Гэмпшире и Северной Каролине. Трамп пока удерживает лидерство в Джорджии, Южной Каролине, Флориде и Мичигане.

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