Бразилиа, , 04:43 — REGNUM Бразилии необходимо придерживаться нейтралитета в случае возникновения споров между кандидатами по итогам президентских выборов в США, заявил бразильский вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, сообщает издание Globo.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По его словам, бразильские власти не должны вмешиваться во внутренние дела Вашингтона, следуя своему обычному принципу.

Моурау считает, что исход выборов заметно не отразится на отношениях между США и Бразилией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что другие страны будут пытаться вмешиваться в президентские выборы в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бразилии заявил о желании других стран вмешаться в выборы в США