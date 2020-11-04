Североморск, Мурманская область, , 04:50 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» в ходе дальнего похода в Средиземном море провёл артиллерийские и ракетные стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Морскую и имитированную воздушные цели артиллерийским огнём уничтожили боевые расчёты 100-мм артиллерийского комплекса БПК «Вице-адмирал Кулаков». Учения по противовоздушной обороне отряда кораблей и судов обеспечения были проведены экипажем БПК также с выполнением ракетной стрельбы из комплекса «Кинжал».

Учения с боевыми стрельбами проходили в закрытом для мореплавания районе Средиземного моря с соблюдением всех необходимых условий безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай», которые 19 октября зашли в греческий порт Пирей, завершили деловой визит и вышли в Эгейское море.

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