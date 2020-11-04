Вашингтон, 4 ноября 2020, 04:28 — REGNUM Лидирующую позицию в ключевых американских штатах Техас и Пенсильвания занял кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден по предварительным результатам голосования на президентских выборах США, передает телеканал Fox News.

Джо Байден
Джо Байден
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В настоящее время в Техасе подсчитано 16% бюллетеней. Так, Байдену пока удалось набрать 53,8% голосов. У действующего главы Белого дома Дональда Трампа 44,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт заявил, что он проголосовал на выборах за Джо Байдена, а не за своего однопартийца Дональда Трампа.

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