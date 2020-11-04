Москва, , 04:18 — REGNUM Российское военное ведомство готово расширять сотрудничество с Вооружёнными силами Мьянмы, в том числе совместную работу в рамках экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму. Об этом сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров по видеосвязи с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 ноября провёл переговоры по видеосвязи с главнокомандующим Вооружёнными силами (ВС) Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе переговоров Шойгу подтвердил готовность расширять сотрудничество с ВС Мьянмы, в том числе «продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнёрами «СМОА плюс», включая совместную работу в рамках экспертной рабочей группы по противодействию терроризму».

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что двусторонние контакты стран в военной сфере давно вышли на стратегический уровень. И коронавирусные ограничения не мешают продолжению реализации «мероприятий военно-делегационного обмена».

Также Шойгу также поздравил Хлайна с присуждением степени почётного доктора Института востоковедения Российской академии наук, звания «Почётный профессор Военного университета» Минобороны РФ и с награждением медалью «За отличие».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 23 июня провёл встречу с главнокомандующим вооружёнными силами (ВС) Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

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