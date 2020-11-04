Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Национальный комитет Республиканской партии США временно перенёс свою штаб-квартиру из Вашингтона в другое место, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя партии.

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Отмечается, что власти Вашингтона готовятся к протестам и потенциальным уличным беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения результатов выборов президента США. Сейчас в столицу стягивают дополнительные подразделения полиции и спецслужб.

Ранее 3 ноября в избирательном штабе президента Дональда Трампа сообщали, что за результатами выборов там будут следить из «комнаты военных действий», построенной внутри административного здания Эйзенхауэра, расположенного по соседству с Белым домом.

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