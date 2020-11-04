Вашингтон, 4 ноября 2020, 04:11 — REGNUM Национальный комитет Республиканской партии США временно перенёс свою штаб-квартиру из Вашингтона в другое место, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя партии.
Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»
Отмечается, что власти Вашингтона готовятся к протестам и потенциальным уличным беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения результатов выборов президента США. Сейчас в столицу стягивают дополнительные подразделения полиции и спецслужб.
Ранее 3 ноября в избирательном штабе президента Дональда Трампа сообщали, что за результатами выборов там будут следить из «комнаты военных действий», построенной внутри административного здания Эйзенхауэра, расположенного по соседству с Белым домом.
Читайте также: В США объяснили явку выше 100% на одном из участков
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп оценил первые итоги выборов
Читайте развитие сюжета: В штате Миссури переизбрали губернатора-республиканца