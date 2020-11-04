Вильнюс, , 04:07 — REGNUM В литовской столице Вильнюс в возрасте 64 лет скончался композитор Фаустас Латенас, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на своей странице в Facebook.

«Его больше нет с нами…», — написал Крок.

Причины смерти Латенаса не называются.

Напомним, Фаустас Латенас родился 16 мая 1956 года. Он написал ряд произведений для оркестра и сольных инструментов и является автором камерной музыки, а также вокальных и хоровых композиций. Его работы представлены во множестве художественных и документальных фильмов.

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