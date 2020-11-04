Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Западная Вирджиния по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.

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Таким образом, Трамп получает еще пять голосов выборщиков. К настоящему времени действующий президент США вырвался вперед: у него 24 голоса, у его соперника от Демократической партии Джо Байдена — 16.

Подсчет голосов продолжается в штатах Флорида, Джорджия, Южная Каролина и Нью-Гэмпшир. В Нью-Гэмпшире пока с ощутимым перевесом лидирует Байден, во Флориде и Джорджии демократ также находится впереди, однако на его стороне не такой значительный перевес. В Южной Каролине убедительно лидирует Трамп.

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