Флорида, США, , 03:29 — REGNUM На участке № 538 в округе Ориндж (штат Флорида) явка избирателей на президентских выборах превысила 100%, сообщает 3 ноября телеканал Fox News со ссылкой на одного из наблюдателей.

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Итоговая явка на участке составила 102%. Официальные лица пояснили, что такая ситуация возможна, поскольку некоторые избиратели изменили место жительства, то есть зарегистрировались в округе после 6 октября, когда последний раз обновлялись списки избирателей.

Участок 538 включает территорию Университета Центральной Флориды.

Флорида — один из ключевых штатов, который стал мишенью обоих кандидатов. В 2016 году президент США Дональд Трамп с небольшим перевесом победил соперника-демократа Хиллари Клинтон с отрывом около 1,2%.

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