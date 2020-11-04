Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Свой голос за кандидата в президенты от демократов Джо Байдена отдал на выборах губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт, сообщает газета Seven Days со ссылкой на главу региона.

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По его словам, действующий глава Белого дома Дональд Трамп так и не смог за 4 года объединить страну, что, как он надеется, сможет сделать претендент от Демпартии. Скотт считает, что у Байдена есть всё, чтобы этого достичь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября член Палаты представителей США, демократ Тед Лью обвинил Дональда Трампа и его администрацию в коррупции.

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