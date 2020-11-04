Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах в штате Индиана, передает телеканал CNN.

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По его данным, Трамп получил 64,9% голосов избирателей, его конкурент Джо Байден — 32,9%. Таким образом, действующий президент США получает 11 голосов выборщиков и выходит вперед.

Уже завершился подсчет голосов в штатах Кентукки, Вермонт и Вирджиния. По предварительным итогам в настоящее время лидирует Трамп — у него 19 голосов выборщиков, у его конкурента Байдена — 16.

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