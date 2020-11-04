Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности страны оказать любую необходимую помощь Австрии, столица которой подверглась террористической атаке. Об этом 3 ноября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам О'Брайена, в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем он «выразил соболезнования от имени Соединённых Штатов в связи с ужасающими террористическими атаками, произошедшими в Вене вчера вечером».

О'Брайен также сообщил Курцу, что «Соединённые Штаты готовы оказать любую необходимую помощь» Австрии.

«Америка вместе с Европой борется против экстремизма и терроризма».

О'Брайен

Как сообщало ИА REGNUM, председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович присоединился 3 ноября ко всеобщему осуждению террористической атаки в Вене, выразив поддержку и солидарность с гражданами Австрии. Исламское сообщество Боснии и Герцеговины также осудило данный теракт.

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