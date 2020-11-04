Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп победил в штате Кентукки по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.

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Одержав победу в этом штате Трамп получил восемь голосов выборщиков. В то же время в штатах Вирджиния и Вермонт одержал победу его конкурент от демократов Джо Байден, в сумме он получил 16 голосов выборщиков. Таким образом, пока в общих результатах выборов лидирует Байден.

Тем не менее предварительно Трамп лидирует в штатах Индиана, Южная Каролина, Флорида и Нью Гэмпшир. Байден пока удерживает лидерство в Джорджии. В этих штатах подсчет голосов пока продолжается.

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