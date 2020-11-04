Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Положительную оценку дал ходу голосования на текущих президентских выборах в США глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп «Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам, Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 62,8% голосов. Кандидат от демократов Джо Байдена, у которого в этом регионе 35,3%, пока с минимальным значением одерживает победу в другом штате — Кентукки. Здесь ему удалось заручиться поддержкой 50,4% избирателей против 48% Трампа.